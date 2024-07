Calciomercato Perugia colpo in attacco | triennale per il bomber ex Brescia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Rinforzo in per il, che ha tesserato l'attaccante classe 2003 Luca Bacchin. La società, in questa sessione estiva di, comunica di aver sottoscritto con il giocatore un. Il comunicato della società "AC Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Bacchin. L'attaccante, classe 2003, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Cresciuto nel settore giovanile del con cui ha giocato fino alla Primavera, il giovane attaccante nella scorsa stagione ha militato nel Chieri realizzando 6 reti in 35 partite. Benvenuto in biancorosso Luca!"