Calciomercato Mantova innesto super | è un attaccante da 126 gol

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilha piazzato un colpo importante sulper la prossima stagione: è ufficiale l’arrivo di Leonardo Mancuso, calciatore di grande qualità ed esperienza per il torneo cadetto. “Leonardo Mancuso, milanese classe 1992, è un nuovo calciatore del”, si legge sul sito del club. “Leonardo Mancuso, che si aggregherà ai nuovi compagni domani mattina nel ritiro di San Lorenzo Dorsino, ha firmato un contratto biennale con scadenza fissata al 30.06.2026”. Chi è Leonardo Mancuso Cresciuto nelle giovanili del Milan, per lui parlano i gol realizzati in carriera: 126 in oltre quattrocento presenze nei professionisti tra serie A, B e C. Proveniente dal Monza, da cui illo ha prelevato a titolo definitivo, Leonardo Mancuso ha disputato l’ultima stagione a Palermo (28 presenze e 4 gol).