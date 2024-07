Calciomercato Inter la DECISIONE sul FUTURO di Pio Esposito | ecco la sua DESTINAZIONE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilsi muove anche per quanto riguarda le cessioni.ildi Francesco PioCi sono novità per quanto riguarda ildi Francesco Pio. Ildovrà gestire la situazione relativa al giovane centravanti, reduce dal prestito allo Spezia nella scorsa stagione. Secondo Sky Sport, l’attaccante tornerà per un altro anno proprio .