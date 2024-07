Burkina Faso ennesimo colpo di stato fallito e la democrazia sempre più lontana

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di venerdì 12 luglio 2024) Le vicissitudini politiche della “Terra degli Uomini Integri”, traduzione dalla lingua Bambara di, non sembrano conoscere fine. Per alcune ore del 12 giugno sembrava esseremesso in atto il terzodiinin meno di 3 anni. La giunta militare al cui vertice siede il capitano Ibrahim Traorèdie lapiùInsideOver. .