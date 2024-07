Brescia | Bozzoli sorvegliato a vista in carcere

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Milano, 12 lug. (Adnkronos) – E’Giacomo, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicido dello zio Mario, neldi Canton Mombello adopo una fuga durata 11 giorni. Nel reparto ‘nuovi arrivi’, dopo aver sbrigato le procedure di fotosegnalamento, il 39enne ha trascorso la sua prima notte dietro le sbarre. La scelta di una sorveglianza aè legata alla possibilità che l’uomo, il quale continua a professarsi innocente, possa compiere atti autolesionistici. Il suo difensore Luigi Frattini potrebbe presto incontrarlo in, ma sentito al telefono ha ribadito che “non rilascerò dichiarazioni sul caso”. L'articoloinCalcioWeb. .