Bozzoli sotto choc nel carcere di Brescia | guardato a vista la prima notte in cella

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nel tardo pomeriggio di giovedì 11 luglio è stato arrestato Giacomo, il 39enne in fuga da 11 giorni dopo la condanna in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere nel forno della fonderia a Marcheno in provincia dil’8 ottobre 2015. Era nella villa di famiglia dopo una breve latitanza. I carabinieri l’hanno scoperto per un errore fatale, nascosto nel cassettone del letto, in mutande e con 50 mila euro in contanti.Leggi anche: Paolini pazzesca! Batte Vekic e vola in finale a Wimbledon: partita da sogno! Come riportato dal Corriere della Sera i militari, che avevano imbottito la casa di cimici, hanno sentito una conversazione sospetta e sono entrati nell’abitazione. «Lo hanno trovato nascosto in un cassettone del letto matrimoniale, con a fianco un borsello contenente 50 mila euro» ha detto il procuratore Francesco Prete, che ha chiarito come abbia fatto ritorno in Italia: con auto prese a noleggio.