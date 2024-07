Borsa | Milano chiude positiva con Iveco Moncler in testa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ultima seduta della settimana in rialzo per Piazza Affari (+0,76% con il Ftse Mib a 34.580 punti) con l'evidenza di(+2,37%), seguita da(+1,96%), Amplifon (+1,73%) e St (+1,67%). Buon passo poi per Saipem (+1,6%), dopo l'accordo con Bp per attività in Azerbaijan. Performanceper l'energia, con il prezzo del petrolio e del gas che alzano la. Enel guadagna l'1,4%,Tenaris lo 0,74% e Eni lo 0,66%. Si muovono in ordine sparso le banche. In rialzo Unicredit (+1,3%) e Intesa (+0,79%) mentre sono fiacche Bper (-0,46%), Popolare di Sondrio (-0,57%) e Mps (-0,1%). Tra gli altri è cedente Unipol (-0,4%). In calo poi A2a (-0,79%), Prysmian (-0,73%) ed Hera (-0,36%). Fuori dal paniere principale vola Bff Bank (+11,3%), dopo aver risposto ai rilievi di Banca d'Italia.