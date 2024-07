Borsa | l' Europa sale in vista di Wall Street Milano +05%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Borse europee positive a metà seduta, indell'avvio didove i future sono in rialzo. Dopo l'inflazione americana e di alcuni Paesi europei, gli investitori sono ora in cerca di spunti sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del taglio dei tassi. Sotto i riflettori anche le trimestrali, con i primi gruppi bancari statunitensi. L'indice stoxx 600dello 0,4%. Avanzano Parigi (+0,7%),e Madrid (+0,5%), Francoforte (+0,3%) e Londra (+0,2%). I principali listini sono sostenuti dal comparto dell'energia (+1,1%), con il petrolio che rialza la testa. Il Wti guadagna lo 0,7% a 83,2 dollari al barile e il Brent a 85,8 (+0,5%). In rialzo le banche (+0,4%), in un contesto di tassi ancora alti. Poco mosso il comparto tecnologico (+0,07%).