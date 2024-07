Borsa | l' Europa conferma rialzo con Wall Street Milano +05%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Le Borse europee sino positive con l'avvio die dopo una serie di macro e le prime trimestrali dagli Statui Uniti. Restano sotto i riflettori le mosse future delle banche centrali, in particolare della Fed, dopo l'inflazione americana. Per la Bce è da cerchiare in rosso giovedì prossimo. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di oltre un quarto di punto con l'energia e i titoli legati ai beni di consumo in evidenza. Tra le singole Piazze, Parigi è la migliore (+0,67%). Francoforte guadagna lo 0,34%, listino dove Lufthansa lascia sul terreno il 2% con il taglio sulle stime sugli utili per quest'anno.dello 0,23% per Londra mentresale dello 0,56% sempre con Saipem (+2,11%) in luce seguita da Moncler (+1,92%) e Iveco (+1,79%).