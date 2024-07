Borsa | l' Asia chiude contrastata si guarda a banche centrali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Le Borsetiche chiudono contrastate, con l'inflazione negli Stati Uniti e con gli investitori cheno alle prossime mosse delle. Dopo i dati della bilancia commerciale cinese e la produzione industriale in Giappone, l'attenzione si concentra sul taglio dei tassi d'interesse. Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche. Atteso un avvio in rialzo per i listini europei, con i future positivi. In netta flessione Tokyo (-2,45%), arretrando dai massimi di sempre, a fronte dell'apprezzamento dello yen. Sul fronte valutario, la divisa nipponica ha interrotto la fase di indebolimento sul dollaro, trattando a un livello di poco superiore a 159, con gli operatori di mercato che non escludono un intervento simultaneo delle autorità monetarie.