Biden si confonde e chiama Kamala Harris vicepresidente Trump al vertice Nato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 luglio 2024) (Agenzia Vista) Usa, 12 luglio 2024 Nuova gaffe di Joein conferenza stampa a conclusione deldi Washington. Il presidente ha scambiando laper il "". "Non avrei scelto lacomese non avessi ritenuto che fosse qualificata per essere presidente", ha affermato. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.