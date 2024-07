Biden chiama Zelensky Putin ma si corregge subito e ci scherza su

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) Washington DC, 11 lug. (askanews) – Il presidente Usa Joeha accidentalmenteto il presidente ucraino Volodymyr” durante un discorso sul sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina al summit Nato. “Sono così concentrato suDobbiamo preoccuparcene. Comunque”, ha detto, giustificandosi per la gaffe, sottolineata lievemente anche da Cnn – che ha messo in luce comesi sia corretto– arriva a meno di un’ora da una conferenza stampa che i democratici ritengono fondamentale per la sua possibilità di rimanere candidato. L'articolo” ma sie cisu proviene da Ildenaro.it. .