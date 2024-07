Benvenuta nella mia vita la lettera aperta di una mamma alla nuova compagna dell’ex

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 12 luglio 2024) Accettare che l’ex si rifaccia unapuò non essere semplice, soprattutto se si investono ancora dei sentimenti in quella relazione oppure se ci sono dei figli che, giocoforza, prima o poi dovranno conoscere il/la nuovo/a partner. Per questo, la “” che unadell’Oklahoma, Erica (non si conosce il suo cognome) ha pubblicato su TikTok rappresenta davvero non solo un invito a riflettere su come affrontare una separazione e l’affido condiviso dei figli, ma anche un vero e proprio gesto di umanità e di empatia, senza rancori o gelosie. In un video in cui appare visibilmente commossa, la donna,single di due figlie dopo la fine del suo matrimonio, si rivolge direttamentemarito. @ericainoklahoma To my husbands girlfriend: welcome to my life ??#divorce #momsoftiktok #coparenting #support #singlemomsoftiktok #parenting #stepmomsoftiktok #girlfriends ? She's Been Through the Fire - Brian Rhea Voglio prima di tutto dirti ciao – esordisce la donna – non ci siamo ancora mai incontrate, ma oggi sarà la prima volta che conoscerai le mie bambine, le mie figlie.