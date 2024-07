Basket Giovanni Malagò | Giusto continuare con il CT Gianmarco Pozzecco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il presidente del CONI,, ha commentato positivamente all’ANSA la scelta del presidente della FIP, Gianni Petrucci, di confermarequale commissario tecnico della Nazionale italiana senior maschile nonostante non sia stata ottenuta la qualificazione a Parigi 2024. Si è espresso così il numero uno dello sport italiano: “Con Gianni Petrucci ci conosciamo da una vita, è sempre stato clamorosamente rispettoso e ha sempre coinvolto il CONI nelle scelte dell’allenatore della Nazionale. Personalmente stracondivido la scelta dicon“. Prosegue il presidente del CONI: “Tra l’altro mi risulta che il CT sia assolutamente benvoluto dai giocatori. Il gruppo, inoltre, mi dicono essere compatto. Poi c’è un discorso di tempi a disposizione degli atleti, perché si aggiunge il problema di come sono impegnati in campionati che non sono quello italiano.