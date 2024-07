Bankitalia aumento del Pil moderato sarà a +06% nel 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) L'economia italiana è continuata a crescere "a ritmo" nel secondo trimestre, dopo il +0,3% dei primi tre mesi dell'anno, spinta dai servizi e in particolare dal turismo con la manifattura che prosegue invece in flessione. E' quanto si legge nel bollettino economico della Banca d'Italia che reitera le stime diffuse lo scorso 13 giugno (nell'ambito dell'esercizio condotto dalla Bce) per il: undel Pil dello 0,6% con una crescita a +0,9% nel 2025 e all'1,1 nel 2026. Dal lato della domanda, prosegue l'espansione delle esportazioni e il recupero dei consumi a fronte di un andamento meno favorevole degli investimenti .