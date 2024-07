Autodeterminazione e autonomia del minore in Bicocca dialogo con magistrato Alessandra Gatto

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 12 luglio 2024) (Adnkronos) –dele suain ambito familiare, sanitario e negoziale. Di questo si è discusso venerdì 12 giugno all'universitàdi Milano in una lezione organizzata dal professor Giovanni Iorio, esperto in diritto di famiglia, a cui ha partecipato il giudice, giàpresso il Tribunale per inni L'articolodel, inconproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .