Alitalia Poggio | Scongiurare i licenziamenti | scoppierebbe una bomba sociale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Fiumicino, 12 luglio 2024 – “Come cittadina di questo Comune e come assessore al Lavoro seguo da vicino e con profonda preoccupazione l’evolversi della questione. È assolutamente necessario trovare una soluzione che scongiuri idenunciati dalle sigle sindacali ed evitare di far deflagrare una ‘che avrebbe pesantissime ripercussioni anche sul nostro territorio visto che la maggior parte degli oltre 2250 esuberi ricadrebbe su Fiumicino“. E’ quanto si legge in una nota di Federica. Daa Ita-Lufthansa: quasi 80 anni di sprechi “Auspico quindi che si possa il prima possibile aprire un tavolo tecnico con tutte le parti in causa per capire in primis se gli accordi presi in sede di contrattazione, ovvero il riassorbimento dei dipendenti nelle società nate da, Airways, Swissport e Atitech, sia una pista ancora percorribile e valutare ogni possibile soluzione che scongiuri questa catastrofe, a partire dall’immediata proroga della cassintegrazione e la sua estensione al 2025.