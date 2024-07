Aeroporto rumore e proteste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Molto frequentemente si legge dei disagi provocati daldegli aerei in decollo o atterraggio all'di Bologna. Senza alcun dubbio ilè fastidioso e l'intolleranza di chi abita nei pressi è più che giustificata. Ma io mi domando: chi ha acquistato un alloggio nei pressi o comunque ha un appartamento vicino a questa struttura, non era a conoscenza che in unabitualmente atterrano e decollano velivoli? Giampaolo Corsini .