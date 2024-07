Abc e Aster due appuntamenti sulla salute dei cittadini con Annamaria Colao e Rosario Pivonello

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) Due giornate dedicate con altrettanti meetingsindrome di Cushing e l’acromegalia, malattie rare che comportano gravi problemi che si sono svolte presso Habita79 a Pompei. Un evento organizzato come un un incontro di esperti al massimo livello in Italia con la partecipazione tra gli altri dei professori Ezio Ghigo, Andrea Giustina, Silvia Grottoli delle principali università italiane. Un meeting in cui si associa anche la presenza di gruppi di lavoro fatti da giovani che decidono insieme di ricostruire un progetto oppure di costruire un lavoro che sarà poi oggetto di pubblicazione e che quindi chiaramente sarà anche un passo successivo in questo percorso di miglioramento della gestione delle due malattie. “La multidisciplinarità risulta anche in questo caso necessaria, essenziale per fare dei passi avanti soprattutto per queste due patologie che sono patologie sistemiche quindi che hanno in associazione molte comorbilità e complicanze.