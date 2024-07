Zaino gratis per i ragazzi delle famiglie in difficoltà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un aiuto contro il caro scuola. L’amministrazione comunale lancia una nuova iniziativa per aiutare leche si trovano ineconomica in vista del prossimo anno scolastico. Il progetto si chiama “Unoper amico“ ed è rivolto ai nuclei familiari residenti a Rozzano con studenti iscritti a elementari e medie. Fino al 19 agosto si può partecipare al bando promosso dal Comune per ricevereunotrolley. Può fare richiesta per un massimo di due minori presenti nello stesso nucleo familiare chi ha una certificazione Isee inferiore al valore della soglia minima (da 6.960 e 19.863 euro in base alla composizione del nucleo familiare). Gli zaini sono messi a disposizione dagli esercizi commerciali che hanno aderito al progetto del Comune.