Yildiz Juve domani si opera al naso | slitta il rientro ecco quando sarà a disposizione di Motta

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Kenansi opererà al setto nasale:ilalla Continassa nel ritiro dellaprevisto perThiagodovrà aspettare ancora qualche giorno per vedereall’nella sua, infatti, l’attaccante dovrà sottoporsi ad unazione al setto nasale e quindi avrà dei giorni dei vacanza in più per recuperare. A riferirlo è Sky Sport.