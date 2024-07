Wimbledon 2024 Binaghi | Una grande Jasmine ma che sofferenza!

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il presidente della Fitp, Angelo, commenta così la vittoria diPaolini su Donna Vekic, arrivata al tie break del terzo set nella semifinale di: “Unatra le peggiori degli ultimi 50 anni e ne abbiamo viste molte, di partite. Ma come si fa a non pensare in quei momenti che staresti per perdere la finale didopo aver avuto due match point?”. “, la fortuna è ancora dalla nostra parte. Adesso tocca a Lorenzo Musetti (domani la semifinale con Novak Djokovic, ndr.), mi aspetto come oggi unmatch, ci sono tutte le condizioni. Lorenzo ea questo punto non hanno niente da perdere, sono entrati nella storia. Sono certo che daranno tutto e faranno l’impossibile per farci sognare”, ha concluso il n.