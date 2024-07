William Imola chi è il cantante ciociaro che sta facendo ballare le spiagge di tutta Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) - L'artista sta proseguendo il sogno di suo padre, la cui carriera fu ostacolata dalla disabilità. Obiettivo per il futuro: portare la sua musica in tutto il mondo Roma, 11 luglio 2024 - Pop, dance e reggaeton. Un mix esplosivo per Show me love, il brano direalizzato con Edward Maya, che sta giàledie continuerà di certo fino all'autunno.è uno “chef”, classe '89, cresciuto tra Roma e la Ciociaria, con all'attivo anche alcuni lavori come attore al cinema. Si avvicina alla musica già all'età di 7 anni, frequentando il conservatorio di musica dove ha iniziato a suonare la batteria. I suoi maestri di viaggio sono stati, Pierluigi Calderoni ex batterista del Banco e Lucrezio De Seta, batterista di Alex Britti, ma molto lo ha influenzato anche il padre, compositore eno.