Welfare Rizzitano Aisla | Presenti sul territorio in rappresentanza nostri caregiver

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 luglio 2024) "In Regione Lazio è stata da poco emanata la legge a tutela e riconoscimento del”., l’associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, “ha contribuito con degli emendamenti che sono stati accolti in seguito alle audizioni anche in Commissione e, a livello nazionale, siamoe partecipi per dare il nostro contributo alle Istituzioni in