Welfare Quarta Manageritalia | Carico cura penalizza donne mercato lavoro e Paese

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "Quasi esclusivamente lehanno sulla loro spalle i carichi di, non solo dei figli ma anche dei genitori anziani. Ma non è un tema solo femminile, dobbiamo fare un percorso culturale perché tutto ciò impatta moltissimo anche sulla presenza delleall'interno del mondo del. Quindi questodi, che in questo momento è quasi esclusivamente femminile, limita moltissimo la presenza dellenel mondo dele questo come sappiamo non è soltanto un handicap per le, ma è un handicap per il nostro". A dirlo Luisa, coordinatrice gruppo, intervenendo al nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘Ladelle persone', in corso al Palazzo dell'Informazione, in occasione della Giornata mondiale della popolazione.