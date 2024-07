Welfare Quarta Manageritalia | Carico cura penalizza donne mercato lavoro e Paese

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Così la coordinatrice gruppo, intervenendo al nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘Ladelle persone’, in corso al Palazzo dell’Informazione, in occasione della Giornata mondiale della popolazione. "Quasi esclusivamente lehanno sulla loro spalle i carichi di, non solo dei figli ma anche dei genitori anziani. Ma non è un tema solo .