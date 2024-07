Welfare Maselli Lazio | Da Regione 15 mln euro per legge su caregiver

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Laha approvato ad aprile 2024 la5 suicon una dotazione finanziaria direi considerevole, 15 milioni diper il triennio 2024-2026. Si tratta di unaimportante, non solo per la cittadinanza, ma anche per la dotazione finanziaria, ma ancora più importante perché finalmente riconosce un ruolo fondamentale alfamiliare. Inoltre, laprevede anche un piccolo plafond, un mini-budget, per il benessere sociale di chi assiste un familiare che, nel 75% dei casi, è una figura femminile che rischia di rimanere indietro, fuori dal contesto sociale e lavorativo perché dedica tutto, o quasi tutto il suo tempo, alla cura e all’assistenza di una persona con disabilità, e quindi questadà delle attenzioni importanti”.