Welfare Affinita Moige | Famiglie sempre più povere detrarre spese per figli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "In questo momento come genitori siamo in sciopero. Uno sciopero silenzioso ma testimoniato dai numeri allarmanti della denatalità. Oramai con 370 mila nuovi nati ogni anno, l'Italia è fanalino di coda a livello mondiale, insieme al Giappone, che invece sta immettendo all'interno del sistema istituzionale delle normative e un piano molto forte di risorse. Quindi il primo punto è che c'è molto da fare e la famiglia è in grande difficoltà. I dati sono chiari: c'è un problema di discriminazione fiscale, la famiglia non viene vista come un'azienda che produce futuro". A dirlo oggi il presidente delAntoniointervendo al nuovo appuntamento Adnkronos Q&A 'La cura delle persone', al Palazzo dell'Informazione, in occasione della Giornata mondiale della popolazione.