Vulnerabilità RADIUS | rischio di attacchi MitM

(Di giovedì 11 luglio 2024) È stata scoperta unacritica nel protocollo di autenticazione di rete, chiamata Blast(CVE-2024-3596), che potrebbe consentire agli aggressori di lanciareman-in-the-middle () e bypassare i controlli di integrità in determinate circostanze. Come funziona l’attacco BlastIl protocolloconsente a determinati messaggi di richiesta di accesso (Access-Request) di non avere controlli di integrità o di autenticazione. ? .