Violenza donne | aggredisce per gelosia la compagna arrestata 31enne

(Di giovedì 11 luglio 2024) Castel Volturno. Sarebbe da ricondurre a motivi dil’aggressione subita da una 45enne, picchiata dalla suaconvivente di 31 anni. Secondo quanto riferito dalla vittima ai carabinieri, intervenuti su sua richiesta, la, che all’arrivo dei carabinieri era sul posto, non avrebbe tollerato che fosse tornata a casa di sera dopo aver trascorso l’intera giornata fuori. Per tale motivo e in preda ai fumi dell’alcol l’aveva prima lasciata fuori casa e poi offesa e ripetutamente colpita con schiaffi e pugni al volto, arrivando anche a minacciarla con un coltello. In sede di denuncia la 43enne ha riferito di altri pregressi episodi, raccontando che, in una circostanza, laaveva anche tentato di investirla con l’auto e che lei non aveva mai sporto denuncia perché provava un forte sentimento nei suoi confronti, nonostante in più occasioni fosse stata con lei aggressiva.