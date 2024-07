Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2024)11 LUGLIOORE 18.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULL AUTOSTARDA A1NAPOLI RISOLTO L INCIDENTE MA PERMANGONO 12 KM DI CODA ALTEZZA VALMONTONE VERSO NAPOLI UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA PONTINA ALTEZZA VIA DEI RUTULI VERSO LATINA PER TRAFFICO INVECE SI PROCEDE A RILENTO SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE IN INTERNA ALTEZZA LABARO E TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO CON LATERAMO MENTRE IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO IN USCITA DALLO SVINCOLO PORTONACCIO MENTRE UN SINISTRO COMPLICA LA SITUAZIONE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALTYEZZA VIA DEL CAPPELLACCIO VEROS IL CENTRO SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE SULLA VIA PONTINA PER CANTIERI ATTIVI ALTEZZA SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI INFINE UN INCIDENTE CREA DISAGI SULLA VIA NETTUNENSE A PAVONA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.