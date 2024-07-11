Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 18:45 (Di giovedì 11 luglio 2024) Viabilità 11 LUGLIO 2024 ORE 18.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AGGIORNAMENTO SULL AUTOSTARDA A1 Roma NAPOLI RISOLTO L INCIDENTE MA PERMANGONO 12 KM DI CODA ALTEZZA VALMONTONE VERSO NAPOLI UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA PONTINA ALTEZZA VIA DEI RUTULI VERSO LATINA PER TRAFFICO INVECE SI PROCEDE A RILENTO SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE IN INTERNA ALTEZZA LABARO E TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO CON LA Roma TERAMO MENTRE IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO IN USCITA DALLO SVINCOLO PORTONACCIO MENTRE UN SINISTRO COMPLICA LA SITUAZIONE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALTYEZZA VIA DEL CAPPELLACCIO VEROS IL CENTRO SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE SULLA VIA PONTINA PER CANTIERI ATTIVI ALTEZZA SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI INFINE UN INCIDENTE CREA DISAGI SULLA VIA NETTUNENSE A PAVONA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 18:15 - L’ALTERNATIVA SARÀ LEPANTO. 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SUBITO LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALTEZZA APPIA PER TRAFFICO INVECE SI PROCEDE A RILENTO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE SULLA VIA PONTINA PEWR CANTIERI ATTIVI ALTEZZA SPINACETO E PIU A SUD ALTEZZA CAMPOVERDE TUTTO VERSO LATINA PER IL TRASPORTO CAPITOLINO LA PROSSIMA STAZIONE DELLA LINEA A DEL METRÒ AD ESSERE INTERESSATA DAI LAVORI DI AMMODERNAMENTO SARÀ SPAGNA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 17:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. POI SARÀ LA VOLTA DI OTTAVIANO: LA STAZIONE RESTERÀ OFF LIMITS DAL 22 LUGLIO AL 9 SETTEMBRE. 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SUBITO LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALTEZZA APPIA PER TRAFFICO INVECE SI PROCEDE A RILENTO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE SULLA VIA PONTINA PEWR CANTIERI ATTIVI ALTEZZA SPINACETO E PIU A SUD ALTEZZA CAMPOVERDE TUTTO VERSO LATINA PER IL TRASPORTO CAPITOLINO LA PROSSIMA STAZIONE DELLA LINEA A DEL METRÒ AD ESSERE INTERESSATA DAI LAVORI DI AMMODERNAMENTO SARÀ SPAGNA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 17:15 - VIABILITÀ 11 LUGLIO 2024 ORE 15. L’ALTERNATIVA SARÀ LEPANTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SUBITO LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALTEZZA APPIA PER TRAFFICO INVECE SI PROCEDE A RILENTO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE SULLA VIA PONTINA PEWR CANTIERI ATTIVI ALTEZZA SPINACETO E PIU A SUD ALTEZZA CAMPOVERDE TUTTO VERSO LATINA PER IL TRASPORTO CAPITOLINO LA PROSSIMA STAZIONE DELLA LINEA A DEL METRÒ AD ESSERE INTERESSATA DAI LAVORI DI AMMODERNAMENTO SARÀ SPAGNA. romadailynews
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