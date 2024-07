Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2024)11 LUGLIOORE 15.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUBITO LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALTEZZA APPIA PER TRAFFICO INVECE SI PROCEDE A RILENTO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE SULLA VIA PONTINA PEWR CANTIERI ATTIVI ALTEZZA SPINACETO E PIU A SUD ALTEZZA CAMPOVERDE TUTTO VERSO LATINA PER IL TRASPORTO CAPITOLINO LA PROSSIMA STAZIONE DELLA LINEA A DEL METRÒ AD ESSERE INTERESSATA DAI LAVORI DI AMMODERNAMENTO SARÀ SPAGNA. CON LA CONSEGUENTE CHIUSURA DAL 15 LUGLIO AL 3 OTTOBRE (IN ALTERNATIVA SI POTRÀ UTILIZZARE FLAMINIO). POI SARÀ LA VOLTA DI OTTAVIANO: LA STAZIONE RESTERÀ OFF LIMITS DAL 22 LUGLIO AL 9 SETTEMBRE.