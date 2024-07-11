Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 17:45 (Di giovedì 11 luglio 2024) Viabilità 11 LUGLIO 2024 ORE 15.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SUBITO LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALTEZZA APPIA PER TRAFFICO INVECE SI PROCEDE A RILENTO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE SULLA VIA PONTINA PEWR CANTIERI ATTIVI ALTEZZA SPINACETO E PIU A SUD ALTEZZA CAMPOVERDE TUTTO VERSO LATINA PER IL TRASPORTO CAPITOLINO LA PROSSIMA STAZIONE DELLA LINEA A DEL METRÒ AD ESSERE INTERESSATA DAI LAVORI DI AMMODERNAMENTO SARÀ SPAGNA. CON LA CONSEGUENTE CHIUSURA DAL 15 LUGLIO AL 3 OTTOBRE (IN ALTERNATIVA SI POTRÀ UTILIZZARE FLAMINIO). POI SARÀ LA VOLTA DI OTTAVIANO: LA STAZIONE RESTERÀ OFF LIMITS DAL 22 LUGLIO AL 9 SETTEMBRE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 17:15 - CON LA CONSEGUENTE CHIUSURA DAL 15 LUGLIO AL 3 OTTOBRE (IN ALTERNATIVA SI POTRÀ UTILIZZARE FLAMINIO). GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 11 LUGLIO 2024 ORE 15. L’ALTERNATIVA SARÀ LEPANTO. 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SUBITO LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALTEZZA APPIA PER TRAFFICO INVECE SI PROCEDE A RILENTO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE SULLA VIA PONTINA PEWR CANTIERI ATTIVI ALTEZZA SPINACETO E PIU A SUD ALTEZZA CAMPOVERDE TUTTO VERSO LATINA PER IL TRASPORTO CAPITOLINO LA PROSSIMA STAZIONE DELLA LINEA A DEL METRÒ AD ESSERE INTERESSATA DAI LAVORI DI AMMODERNAMENTO SARÀ SPAGNA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 16:30 - 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SUBITO LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALTEZZA APPIA PER TRAFFICO INVECE SI PROCEDE A RILENTO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE SULLA VIA PONTINA PEWR CANTIERI ATTIVI ALTEZZA SPINACETO E PIU A SUD ALTEZZA CAMPOVERDE TUTTO VERSO LATINA PER IL TRASPORTO CAPITOLINO LA PROSSIMA STAZIONE DELLA LINEA A DEL METRÒ AD ESSERE INTERESSATA DAI LAVORI DI AMMODERNAMENTO SARÀ SPAGNA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ 11 LUGLIO 2024 ORE 15. L’ALTERNATIVA SARÀ LEPANTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. CON LA CONSEGUENTE CHIUSURA DAL 15 LUGLIO AL 3 OTTOBRE (IN ALTERNATIVA SI POTRÀ UTILIZZARE FLAMINIO). 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SUBITO LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALTEZZA APPIA PER TRAFFICO INVECE SI PROCEDE A RILENTO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE SULLA VIA PONTINA PEWR CANTIERI ATTIVI ALTEZZA SPINACETO E PIU A SUD ALTEZZA CAMPOVERDE TUTTO VERSO LATINA PER IL TRASPORTO CAPITOLINO LA PROSSIMA STAZIONE DELLA LINEA A DEL METRÒ AD ESSERE INTERESSATA DAI LAVORI DI AMMODERNAMENTO SARÀ SPAGNA. romadailynews
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