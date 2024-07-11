Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 17:15 (Di giovedì 11 luglio 2024) Viabilità 11 LUGLIO 2024 ORE 15.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SUBITO LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALTEZZA APPIA PER TRAFFICO INVECE SI PROCEDE A RILENTO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE SULLA VIA PONTINA PEWR CANTIERI ATTIVI ALTEZZA SPINACETO E PIU A SUD ALTEZZA CAMPOVERDE TUTTO VERSO LATINA PER IL TRASPORTO CAPITOLINO LA PROSSIMA STAZIONE DELLA LINEA A DEL METRÒ AD ESSERE INTERESSATA DAI LAVORI DI AMMODERNAMENTO SARÀ SPAGNA. CON LA CONSEGUENTE CHIUSURA DAL 15 LUGLIO AL 3 OTTOBRE (IN ALTERNATIVA SI POTRÀ UTILIZZARE FLAMINIO). POI SARÀ LA VOLTA DI OTTAVIANO: LA STAZIONE RESTERÀ OFF LIMITS DAL 22 LUGLIO AL 9 SETTEMBRE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 16:30 - L’ALTERNATIVA SARÀ LEPANTO. CON LA CONSEGUENTE CHIUSURA DAL 15 LUGLIO AL 3 OTTOBRE (IN ALTERNATIVA SI POTRÀ UTILIZZARE FLAMINIO). VIABILITÀ 11 LUGLIO 2024 ORE 15. DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SUBITO LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALTEZZA APPIA PER TRAFFICO INVECE SI PROCEDE A RILENTO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE SULLA VIA PONTINA PEWR CANTIERI ATTIVI ALTEZZA SPINACETO E PIU A SUD ALTEZZA CAMPOVERDE TUTTO VERSO LATINA PER IL TRASPORTO CAPITOLINO LA PROSSIMA STAZIONE DELLA LINEA A DEL METRÒ AD ESSERE INTERESSATA DAI LAVORI DI AMMODERNAMENTO SARÀ SPAGNA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 15:30 - L’ALTERNATIVA SARÀ LEPANTO. 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SUBITO LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALTEZZA APPIA PER TRAFFICO INVECE SI PROCEDE A RILENTO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE SULLA VIA PONTINA PEWR CANTIERI ATTIVI ALTEZZA SPINACETO E PIU A SUD ALTEZZA CAMPOVERDE TUTTO VERSO LATINA PER IL TRASPORTO CAPITOLINO LA PROSSIMA STAZIONE DELLA LINEA A DEL METRÒ AD ESSERE INTERESSATA DAI LAVORI DI AMMODERNAMENTO SARÀ SPAGNA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 11 luglio 2024 ORE 12,20 claudio veloccia SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO LA ROMA CIVITAVECCHIA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TORRIMPIETRA E CIVITAVECCHIA DIREZIONE TARQUINIA IN VIA AURELIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA A MACCARESE PERCORRENDO VIALE MARIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIALE ROSPIGLIOSI E VIA DEL BUTTERO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA STRADA STATALE PON5TINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA CAMPOVERDE E BORGO MONTELLO DIREZIONE LATINA Servizio fornito da Astral. romadailynews
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