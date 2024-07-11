Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 12:30 (Di giovedì 11 luglio 2024) Viabilità DEL 11 luglio 2024 ORE 12,20 claudio veloccia SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA RomaNINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO LA Roma CIVITAVECCHIA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TORRIMPIETRA E CIVITAVECCHIA DIREZIONE TARQUINIA IN VIA AURELIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA A MACCARESE PERCORRENDO VIALE MARIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIALE ROSPIGLIOSI E VIA DEL BUTTERO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA STRADA STATALE PON5TINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA CAMPOVERDE E BORGO MONTELLO DIREZIONE LATINA Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 11 luglio 2024 ORE 11,20 claudio veloccia SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE T RA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODSA TRA ROMANINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA ROMA CIVITAVECCHIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA TORRIMPIETRA NEI DUE SENSI DI MARCIA, CI SPOSTIAMO IN VIA FLAMINIA DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LABARO ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE ROMA MENTRE IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHEISANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO PERCORRENDO VIA ANAGNINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA VIA DI CASAL MORENA DIREZIONE ROMA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 11 luglio 2024 ORE 10,20 claudio veloccia SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD ED APPIA E PIU AVANTI TRA LAURENTINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA SALARIA E BOCCEA E PIU AVANTI TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA SVICNOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA ROMA CIVITAVECCHIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA TORRIMPIETRA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALTEZZA LA STORTA DIREZIONE VITERBO MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 11 luglio 2024 ORE 9,20 claudio veloccia SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SALARIA ED AURELIA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMAMENDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E TIBURTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASILINA E ROMA FIUMICINO E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI E CODE TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO CODE TRA PARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA DIREZIONE EUR SEMPRE VERSO L’EUR RALLENTAMENTI TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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