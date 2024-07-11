Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 07:30 (Di giovedì 11 luglio 2024) Viabilità DEL 11 luglio 2024 ORE 7,20 claudio veloccia PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE Roma TERAMO E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA STATALE PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO DIREZIONE EUR IN VIA APPIA CODE ALTEZZA CIAMPINO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2024 ore 20:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 10 LUGLIO 2024 ORE 20. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INCOLONNATO SULL’A1 ROMA-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ANDIAMO SUL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ARDEATINA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA PONTINA E ROMA-FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI DI SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE ANDIAMO SULLA PONTINA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO DEGLI INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2024 ore 19:45 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA BOCCA E TRIONFALE, TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE LE AUTO STANNO IN CODA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI DI SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE ANDIAMO SULLA PONTINA, DOVE TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI TRA CASTAGNETTA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2024 ore 19:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E CASILINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI DI SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE RALLENTAMANTI SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE DI LADISPOLI ANDIAMO SULLA PONTINA, DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI LATINA E PROSEGUENDO TRA POMEZIA E VIA DEI RUTULI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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