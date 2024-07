Ucraina Tajani | Salvini sulle armi? Nessuno vuole uscire dalla Nato

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 11 luglio 2024) WASHINGTON – “Noi siamo parte integrante dellaha mai detto che dobbiamo”. Così il ministro degli Affari Esteri, Antonio, rispondendo a Washington a chi gli chiedeva un commento sulla posizione di Matteo, contrario all’invio di nuovein. “Il nostro impegno – ha aggiunto – è procedere verso l’obiettivo del 2%, non si può raggiungere immediatamente ma va anche tenuto conto che l’Italia è il secondo Paese che offre donne e uomini in uniforme in tutte le missioni di pace dell’alleanza atlantica. Siamo arrivati all’1,6%, intendiamo procedere: per noi l’alleanza atlantica è un punto fondamentale della nostra politica estera, com’è la presenza nell’Ue, come sono le relazioni transatlantica indipendentemente da chi è stato, è o sarà il presidente degli Usa”.