Traffico Roma del 11-07-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto code sulla carreggiata interna del Grappa alle uscite Cassia bis Salaria successivamente tra via di Settebagni Tiburtina è ancora dalla Casilina al bivio per laFiumicino anche per un incidente segnalato nel tratto in esterna rallentamenti e code tra Flaminia via di Casal Lumbroso ancora tra BivioFiumicino a Tiburtina sul viadotto della Magliana ci sono incolonnamenti da via del Cappellaccio verso via Laurentina e rallentamenti e code lungo il tratto Urbano della A24L’Aquila da Tor Cervara sia verso la tangenziale est a sia in direzione del grande sulla tangenziale abbiamo code tra Nomentana via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico verso San Giovanni rallentamenti con code tra Nomentana e via Tiburtina sulla stessa tangenziale ricordiamo per lavori sulla sopraelevata restano chiusi in uscita di via Casilina in direzione del Pigneto e l’ingresso in tangenziale da via Prenestina sulle consolari maggiorsu via Cassia incolonnamenti tra loggiato e Tomba di Nerone poi su via Flaminia via Salaria ci sono quindi rispettivamente dal raccordo a via di Grottarossa e dall’aeroporto verso la tangenziale su via Pontina code a tratti da Pomezia verso l’euro la polizia locale Ci segnala un incidente su via Nomentana Code in prossimità di via Fabio nannarelli per dettagli su questa e altre notizie Consulta il sito