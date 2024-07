Traffico Roma del 11-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2024) LuceverdeBari trovati all’ascolto spostamenti in aumento è rientrato asulle consolari disagi su via Cassia via Flaminia code rispettivamente tra la storta e Tomba di Nerone dal raccordo a via di Tor di Quinto su via Salaria file da via di Villa Spada via dei Prati Fiscali in carreggiata interna dalla Casilina l’abbia in esterna si rallenta con code tra le uscite Cassia bis via di Casal Lumbroso lo stesso tra Prenestina e non è Lentamente code lungo il tratto Urbano della A24 da Tor Cervara verso la tangenziale est tu la tangenziale est code tra Salaria via dei Campi Sportivi in direzione stadio nel quadrante Sud abbiamo file su via Ostiense verso il centro tracine bitinia su via Pontina code a tratti da Pomezia a Castel di Decima verso l’Eur la polizia locale segnala rallentamenti lungo via Gregorio VII per alberi in carreggiata nei pressi di via Angelo Di Pietro in direzione del Tevere procedere con cautela incidente su via Ardeatina con code nei pressi di via della Fotografia stessa situazione su via polense incidente Code in prossimità di via tivolese per dettagli su questa e altre notizie consultate il sito