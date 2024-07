Tour de France 2024 risultati e ordine d’arrivo dodicesima tappa | Girmay cala il tris in volata a Villeneuve-sur-Lot

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Biniamvince ladelde. Il corridore dell’Intermarché Wanty beffa tutti nelladi-sur-Lot e si mette dietro Wout Van Aert (Team Visma) e Arnaud Démare (Arkea B&B Hotels). Terza vittoria nella Grand Boucle per l’eritreo, che è l’uomo con più tappe vinte nella corsa. Vittoria numero 16 in carriera (quinta stagionale) per, che consolida sempre di più il primo posto nella classifica sprinter (maglia verde).con pochi scossoni animata da una caduta a centro gruppo a 10 km dal traguardo. Coinvolto uno sfortunatissimo Primoz Roglic, che arriva con circa due minuti di ritardo dai primi sprofondando a oltre quattro minuti dalla maglia gialla. I fuggitivi di giornata, Pacher, Madouas, Turgis e Abrahamsen, non sono riusciti a staccare gli inseguitori venendo riassorbiti ai -40 km.