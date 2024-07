Toloi Atalanta il difensore torna a Zingonia | le ultime dal ritiro della Dea

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 11 luglio 2024), Rafaelè arrivato oggi a: ledalDea e le condizioni degli altri giocatoriappena rientrato aal mattino si è allenato in gruppo con il resto dell’nel pomeriggio. Terapie per Giorgio Scalvini, lavoro individuale per Zaniolo: stessa cosa per De Roon e Koopmeiners (ma in .