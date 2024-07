TIM Summer Hits 2024 terza puntata con Lauro Gabbani Amoroso

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ecco il cast delladel TIM, condotto su Rai1 da Carlo Conti ed Andrea Delogu, sul palco di Piazza del Popolo Achille, Francesco, Alessandrae molti altri Continua il successo di TIM, il programma colonna sonora dell’estate, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu in prima serata su Rai1 e in contemporanea su Rai Radio 2, in onda con un nuovo ed entusiasmante appuntamento venerdì 12 luglio sempre nell’affascinante cornice di Piazza del Popolo a Roma. Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco, regalando una serata di leggerezza, tutta da cantare, con le canzoni più amate della stagione. Ospiti della serata: Achille, Alessandra, Angelina Mango, Bigmama, Bresh, Capo Plaza, Clara, Corona, Elodie, Emis Killa, Francesco, Gigi D’Alessio, Holden, Icy Subzero, Il Tre, Malika Ayane, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Petit, Renga Nek, Rose Villain.