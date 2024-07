The Substance | il trailer italiano del film con Demi Moore

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 11 luglio 2024) The: ildelconI Wonder Pictures presenta il nuovo teaser di THE(leggi la recensione) della talentuosa regista Coralie Fargeat in concorso al Festival di Cannes, dove è stato protagonista delle proiezioni più partecipate e acclamate della manifestazione e si è aggiudicato il premio per la migliore sceneggiatura, una storia visionaria, intensa e divertente con, Margaret Qualley e Dennis Quaid. THEarriverà nelle sale cinematografiche dal prossimo 17 ottobre. Il teaser, grazie a un potente uso del sonoro e a un montaggio incalzante, ci proietta nel mondo delle due protagoniste di questa opera travolgente e di sconcertante attualità, tra Barbie e Povere Creature, che mescola Kubrick e Lynch, Cronenberg e Frank Capra con la visionarietà di Tarantino e il miglior Zemeckis, per mettere in scena una riflessione su quanto siamo disposti a mettere in gioco per soddisfare le nostre ambizioni, perseguendo ossessivamente ideali di giovinezza e perfezione imposti dall'estetica dominante.