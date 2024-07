Stazione pronta nel 2028 Tav Firenze il punto sui lavori Giani | Avremo 200 treni regionali in più al giorno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – “Stiamo lavorando con grande concentrazione, rispetteremo i tempi che abbiamo assunto come impegno: nelci sarà il completamento del sottoattraversamento e dellaBelfiore”. Lo ha detto l'amministratore delegato di Rfi Gianpiero Strisciuglio in occasione di un sopralluogo al cantiere dell'Alta velocità dicon il presidente della Regione Toscana Eugenio. "Dopo l'ultimazione dei- ha aggiunto - c'è la fase di messa in esercizio che compete anche ad autorità preposte a questo”. Alla domanda sugli eventuali ritardi sugli scavi Strisciuglio ha risposto: “Siamo in un range perfettamente riassorbibile per il rispetto dei tempi che abbiamo detto, quindi, nelultimiamo i”. Cantiere Belfiore, il sopralluogo del governatorecon l'ad di Rfi Strisciuglio Parlando del cantiere per il passante fiorentino dell'Alta velocità, Strisciuglio ha detto che "realizziamo nuove infrastrutture che aumentano in modo significativo la regolarità e la capacità del servizio ferroviario in Toscana.