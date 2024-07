Stati Uniti CLAMOROSA idea Klopp | può essere il NUOVO ct

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Le ultime sul futuro di Jurgen, ex allenatore del Liverpool, con la possibilità di allenare gliSecondo quanto riportato dall’Indipendent, ci sarebbe una nuovapossibilità per il futuro di Jurgen. Gli, dopo la disastrosa Copa America, starebbero pensando infatti proprio all’ex allenatore del Liverpool per sostituire il ct .