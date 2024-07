Serie A passa l’emendamento Mulé! Casini | Traguardo importante!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arriva una svolta per laA con ilggio del. Il Presidente della Lega, Lorenzo, esprime il proprio orgoglio per ilraggiunto. RAPPRESENTATIVITÀ – Grosse novità per la LegaA circa, proprio nel giorno in cui la FIFA e la UEFA avevano mosso delle minacce. Lorenzosi esprime così: «L’approvazione delal decreto sport in Commissione cultura e sport della Camera darà maggiore rappresentatività alla LegaA nel sistema federale. Ciò rappresenta, dopo anni, un primo. Viene infatti affermato un principio cardine delle democrazie contemporanee, quello della “no taxation without representation” – su cui i vertici della Figc erano stati da me sollecitati già nel marzo 2022, purtroppo senza alcun seguito fino ad oggi – per cui laA vedrà finalmente riconosciuto un ruolo adeguato rispetto al sostegno economico che fornisce all’intero movimento del calcio.