Serena Bortone dopo il no alla Rai va verso un anno di stop | “Offerta che non si poteva accettare”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 11 luglio 2024) Fonti interne Rai raccontano a Fanpage.it il no diproposta di un programma al sabato in cui era vietato parlare di politica: "Pensato per fare il 2% ed essere chiuso a gennaio". Salvo stravolgimenti la conduttrice si prepara a stare ferma un, occasione ghiotta per Nove che potrebbe approfittare per portarla via e completare la sua squadra generalista. .