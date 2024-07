Segnalazione sul tentatore di Ludovica | cosa è successo dopo Temptation Island

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 11 luglio 2024) La prima coppia ad abbandonareprendendo la decisione di separarsi è quella formata dae Christian. I due hanno fatto già il loro falò di confronto ed hanno capito di non poter andare più avanti nella loro relazione. Lei, dal canto suo, si è molto avvicinata al single Andrea, che ha rappresentato proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, già piuttosto pieno di tradimenti e mancanze di rispetto. In tanti, dunque, si sono chiesti se, alla fine,e ilAndrea si siano visti. A fare chiarezza sulla faccenda è stata già la ragazza in una recente intervista, ma adesso è sopraggiunta anche unache riguarda direttamente il. Lasu Andrea,di: avvistato con un’altraL’influencer Deianira Marzano ha rivelato unasulAndrea di