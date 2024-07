Scienza IA superiore all’essere umano? Non è un risultato così scontato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Una nuova ricerca ha rivelato debolezze in uno dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) di maggior successo – un bot che gioca al gioco da tavolo Go e che puo’ battere i migliori giocatori umani del mondo – dimostrando che la supposta superiorita’ delle IA sugli esseri umani potrebbe non essere cosi’ scontata neanche in futuro. Lo studio solleva interrogativi sul fatto che i sistemi di IA piu’ generale possano essere esenti da vulnerabilita’ che potrebbero compromettere la loro sicurezza e affidabilita’, e appunto la loro pretesa di essere “sovrumani”. “Il paper lascia un significativo punto interrogativo su come raggiungere l’ambizioso obiettivo di costruire agenti AI solidi nel mondo reale di cui le persone possano fidarsi“, afferma Huan Zhang, informatico presso l’Universita’ dell’Illinois Urbana-Champaign sentito da “Nature”.