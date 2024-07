Schiaffo sugli affitti brevi ma Nardella esulta

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il Tar dichiara non più in vigore le norme volute dall’ex sindaco di Firenze Darioche vietavano le locazioni in centro. Ma per l’eurodeputato dem i giudici non entrano nel merito: portiamo la battaglia in Ue. Confedilizia: «Norma illegittima, si buttano i soldi del contribuente». .